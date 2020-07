Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Sky Calcio Show - L'Originale", trasmissione in onda su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non ha mollato l'idea Pezzella della Fiorentina. Piace Gabriel ma è extracomunitario e questo è un aspetto da non sottovalutare. Per questo motivo gli azzurri stanno tenendo vivi i contatti per il centrale viola".