Ultime notizie mercato Napoli – Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La pista Llorente-Politano è ancora in piedi anche se non è caldissima. A Conte serve un calciatore come lo spagnolo come alternativa a Lukaku mentre Politano potrebbe essere un tassello importante per il tridente offensivo di Gattuso”.