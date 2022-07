Mercato Napoli, Simeone sempre più vicino: ecco cosa aspetta Giuntoli prima di chiudere col Verona

Resta apertissima anche la pista che porta all'attaccante del Verona Giovanni Simeone in casa Napoli, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino. E c'è un altro attaccante che potrebbe andare via.

Si fa sempre più concreta la cessione di Andrea Petagna al Monza:

"L'ad Galliani continua a corteggiare in maniera serrata l'attaccante del Napoli e il club azzurro sta valutando la formula del trasferimento. Una volta definita l'operazione in uscita, il club azzurro si muoverà con il Verona per definire l'arrivo di Simeone"