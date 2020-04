Mercato Napoli, Schira: "Colloqui in corso con l'agente di Azmoun, è lui l'erede designato di Milik!"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo Twitter relative alle operazioni che potrebbero riguardare il club azzurro questa estate:

"Il Napoli vuole mettere sotto contratto Sardar Azmoun in sostituzione di Arek Milik. Colloqui in corso con il suo agente (Fali Ramadani) per trovare un accordo. Per il giocatore iraniano è pronto un contratto di 5 anni. Lo Zenit per venderlo chiede almeno 30-35 mln".