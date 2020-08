Sky - Il Real chiede 25 milioni per Reguilon, prima apertura del calciatore al Napoli! Pronta la strategia degli azzurri

Ultime notizie mercato Napoli - Uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra è certamente Sergio Reguilon, terzino mancino classe 1996 ed attualmente di proprietà del Real Madrid dopo la fine del prestito al Siviglia. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, per cederlo il club spagnolo chiede una cifra che si aggira tra i 20 ed i 25 milioni di euro, con il calciatore che da parte sua avrebbe già fatto una prima apertura al progetto Napoli. Nella capitale iberica, infatti, dalla sua parte ci sono Mendy e Marcelo e lo spazio per lui sarebbe a dir poco ridotto. L'idea degli azzurri sarebbe quella di impostare la trattativa con le merengues sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Resta da fare i conti, inoltre, con una folta concorrenza inglese, con il Chelsea in prima fila. Si attendono adesso sviluppi.

