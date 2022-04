Mercato Napoli, quanto vale Osimhen? Gazzetta rivela il prezzo a cui De Laurentiis potrebbe venderlo

Il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni. Una delle plusvalenze era legata a Victor Osimhen del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, quanto vale Osimhen?

"L’inchiesta plusvalenze non è riuscita a dimostrare che la valutazione di Osimhen oltre 70 milioni (con dentro 4 giocatori per un valore di 20 mln.) fosse eccessiva. Il Napoli di fatto lo ha pagato 50, ma oggi il suo valore - per le richieste in Premier - è almeno raddoppiato. Meno di 100 milioni Aurelio De Laurentiis non lo venderà"

