Mercato Napoli, Pedullà: "Già due acquisti chiusi! Ci sono 7 nodi da sciogliere, tutti i nomi in bilico"

Calcio mercato Napoli le ultimissime, l'esperto Alfredo Pedullà su Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative azzurre e sulla posizione di Luciano Spalletti

"10 dicembre 2021, una storia di 4 mesi e non anni fa, il presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis fa una dichiarazione su Spalletti: "E' il migliore allenatore che abbia avuto nella mia storia calcistica". Dopo circa 4 mesi e mezzi si creano dei problemi che sono stati amplificati nelle ultime ore e che appartengono al recente passato del club. Problemi con Sarri, Ancelotti, Gattuso.

Cosa accadrà adesso? Ci vorrà un confronto con la reciproca convinzione di andare avanti e di chiarire. Bisognerà chiudere bene la stagione, Spalletti ha un altro anno di contratto a 2,8-3 mln di euro di base più bonus con opzione per altre due stagioni. Quando De Laurentiis scelse il tecnico era per un piano a lunga gittata e adesso si devono parlare. Le ultime 4 giornate che restano saranno importanti.

Il Napoli non può crollare come è crollato. Ma è un discorso da affrontare presto cercando un accordo, anche per il club sta seminando sul mercato. Kvaratshkelia è il primo acquisto, il secondo è Oliveira. Ci sono 5/7 nodi.

Meret al di là dello strafalcione di Empoli ha il contratto in scadenza e bisognerà capire se rinnovare o trovare un'altra soluzione. Ospina ha il contratto in scadenza, Koulibaly il contratto in scadenza nel 2023 e ha dato disponibilità a restare ma è un discorso da perfezionare. Fabian Ruiz stessa scadenza. Mertens è in una situazione contrattuale delicata e complicata, non guadagnerà mai i 4,5 mln attuali e gli proporrano il 50% in meno e dovrà accettare. Osimhen può essere al centro del mercato perchè arriverà dalla Premier o un altro campionato un'offerta come vorrebbe il Napoli da 90/100.

La condizione imprescindibile è: De Laurentiis-Spalletti chiariscano presto"