RAI, Venerato a CN24: "Il Lille parte da una base d'asta di 80 milioni per Osimhen, pessimismo in casa Napoli. Aguero una suggestione per gli azzurri"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Osimhen e Aguero. Giusto approfondire a beneficio di tutti. Il Lille spara altissimo. A) Parte (ribadisco) da una base d'asta molto alta pari ad 80 miloni. Cifra che gira anche nei meandri di Castel Volturno (chi può verifichi). Poi è ovvio che ci si siede e si tratta. Ma il Napoli nutre forti dubbi sulla possibilità di chiuderla a 40 milioni più Ounas. Non il sottoscritto. Si potrà provare ad abbassare la richiesta ma se si parte da 80 non si arriva quasi mai a 40. Esempio? Anche il club azzurro spara 50 secchi per milik (questa notizia fui il primo a darla mentre aitri inserivano giocatori) ma dubito che intascherà questa cifra. Al momento, però, non si può affermare il contrario. Questo vale anche per Osimhen. B) Su Aguero ribadisco (per chi legge o sente male) ciò che ho detto poche settimane fa. Un dirigente del Napoli ha chiamato lui e il fratello agente. Notizia certa al mille per mille (anche in questo caso chi può verifichi). E aggiunsi che per il Napoli è una suggestione ma ci ha provato. Quindi chiedo a tutti voi: ma se un alto dirigente del Napoli contatta Aguero la notizia va data o no? Non a caso non sono arrivate smentite. C) Chiudo poi con sottile amarezza. Su Mertens ho citato subito chi 2 ore prima aveva dato anticipazione (basta scorrere questo sito) aggiungendo poi altri particolari (colloquio tra Giuntoli e Mertens via Skype più dettagli su bonus e tempistica. E due giorni prima avevo anche detto che Mertens aveva avvisato il napoli della mail interista). Cosa che invece non é successa quando ho annunciato l'esonero di Ancelotti e ingaggio di Gattuso (cosa accaduta 48 ore dopo). Quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ognuno di noi faccia il suo mercato con le sue fonti e le sue certezze. Solo chi non opera non sbaglia".