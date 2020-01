Mercato Napoli, Llorente in uscita? Tuttosport: piace a tre italiane e in Spagna, con Gattuso non è più indispensabile

Notizie calcio Napoli - E’ tra le squadre più chiacchierate nel mercato di gennaio, per le operazioni in entrata e in uscita. Il Napoli non si accontenta del doppio colpo a centrocampo Demme-Lobotka e quello di Rrahmani in prospettiva, vorrebbe cambiare ancora qualcosa, rinforzare attacco e difesa. Prima però, serve fare spazio e procedere con le uscite, come racconta Tuttosport:

“Per Llorente non c’è solo l’Inter. Con l’arrivo di Gattuso non è più indispensabile, se ne sono accorte anche le pretendenti e in Italia piace all’Inter, al Parma e al Genoa, ma le sirene vengono anche dalla Spagna, con il Barcellona interessato a lui”