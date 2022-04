Mercato Napoli, le ultime: Zielinski può partire con un'offerta importante, gli azzurri seguono da tempo un centrocampista in A

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zielinski può andare via? Se arrivasse un’offerta importante il Napoli potrebbe valutarla, nel girone di ritorno il rendimento è sceso e Spalletti più di una volta l’ha tenuto in panchina.

Barak? Il Napoli lo segue da tempo, ha caratteristiche a metà tra Fabian e Zielinski e potrebbe fare molto comodo. Napoli e Verona hanno ottimi rapporti sul mercato.

Molina? Spendere trenta milioni di euro per una alternativa mi sembrano davvero troppi, a meno che non arrivi una offerta per Di Lorenzo. Molina piace anche alla Juventus, ma in quel ruolo è già pieno. L’Atletico Madrid invece cercherà un terzino dopo aver ceduto Trippier, e con l’Udinese ha già chiuso l’affare De Paul.

Fabian? Se non rinnova, la sensazione è che possa essere sacrificato sul mercato. Il Napoli non prenderà 50 milioni, ma certo non vorrà perderlo a zero. A lui piacerebbe tornare in Spagna, occhio ad Atletico e Real Madrid dove c’è Ancelotti”