Mercato Napoli, Koutris pista calda? Tuttosport: vale 5mln, a Gattuso non dispiace

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'allenatore della Ssc Napoli Gennaro Gattuso aspetta impaziente e chiede anche un esterno mancino, perché Ghoulam ha rallentato di nuovo sulla via del completo recupero. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto della situazione sul mercato.

"Non è ancora decollata la pista Rodriguez, tanto è vero che il Milan sta ascoltando le proposte del Psv. Per Acuna lo Sporting chiede 20 milioni a fronte dei 15 proposti dal Napoli. Sull’argentino, però, è tornata in pole l’Inter, che nella prossima settimana sferrerà l’assalto finale. Ecco perché nelle ultime ore è tornato caldo il nome di Leonardo Koutris, mancino greco dell’Olympiacos. Il terzino nato nella splendida isola di Rodi viene valutato 5 milioni. A Gattuso, esperto di calcio greco per aver allenato l’Ofi Creta in carriera, non dispiace"