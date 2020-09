Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fali Ramadani non sta lavorando solo con il Manchester City ma anche con il PSG per Kalidou Koulibaly. C'è da registrare un interessamento dei parigini per gli azzurri".