Sky - Mercato Napoli, azzurri al lavoro per il doppio colpo ma si complicano le varie piste. Llorente opzione concreta per lo United

Ultimissime mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Se James Rodriguez arriva in prestito, il Napoli può chiudere un’altra operazione in attacco. L’intenzione degli azzurri è quella di prendere un grande giocatore. Lozano ed Everton sono difficili al pari di Icardi che al momento ha aperto a due soluzioni: o restare all’Inter o andare alla Juventus.

Per quanto riguarda Llorente, considerando che è svincolato e che il Manchester United non ha preso nessuno per rimpiazzare Romelu Lukaku, potrebbe essere una opzione concreta”.