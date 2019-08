Tuttosport - Possibile doppio colpo James-Icardi, Lozano l'alternativa. Intanto il Napoli cambia idea su Verdi

Mercato Napoli - Sono ore incandescenti di mercato in casa azzurra. Il Napoli, infatti, continua a lavorare fondamentalmente su tre fronti. Se per James Rodriguez gli azzurri sono fondamentalmente in attesa che il Real si convinca a dare il giocatore in prestito, nella speranza che non si facciano sotto altre pretendenti, Icardi continua a volere l'Inter o, in alternativa, la Juventus. E non è da escludere la possibilità che, a determinate condizioni, arrivino entrambi.

James Icardi Lozano

La terza opzione, alternativa alle prime due, porta al nome di Hirving Lozano. In ogni caso, però, si tratta di operazioni che non verranno chiuse a stretto giro e per questo motivo la priorietà partenopea avrebbe rivisto la sua posizione su Simone Verdi: l'ex Bologna andrà via solo davanti ad una offerta irrinunciabile. A tal proposito, può aver inevitabilmente inciso in questo cambio di idea da parte del club l'ottimo precampionato di cui si è reso protagonista il numero 9 azzurro, risultato essere per distacco uno dei migliori.