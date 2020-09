Mercato Napoli, Il Mattino: tentazione Witsel! E' nella top 5 di Gattuso, affare quasi impossibile per un motivo

Calcio mercato Napoli ultimissime, secondo il Mattino nella lista dei cinque centrocampisti che piacciono a Giuntoli e a Gattuso spunta il nome di Axel Witsel, già in passato in orbita SSC Napoli.

31 anni, da due anni al Borussia Dortmund che ha pagato nel 2018 la clausola di 20 milioni al Tianjin Quanjian. Stipendio, però, troppo fuori dalla portata degli azzurri: più di 7 milioni. Difficile che per venire in serie A si riduca l’ingaggio. Dunque, solo una tentazione. Nulla di più. Ma a centrocampo piace anche Castrovilli della Fiorentina e Demme potrebbe essere una delle pedine per arrivare al vecchio pallino di De Laurentiis.