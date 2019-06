Mercato Napoli, Il Mattino - Lozano o Rodrigo, prima quattro cessioni! Immobile e Quagliarella restano suggestioni

Aurelio De Laurentiis venerdì a Capri ha dichiarato a Sky che entro oggi darà una bella notizia per l'estate e il Napoli è impegnato su più fronti. Come riporta Il Mattino, in attacco piacciono Lozano del Psv e lo spagnolo Rodrigo del Valencia, due operazioni molto costose e difficili per la concorrenza. Per Lozano il club olandese chiede come base minima 40 milioni, la valutazione di Rodrigo è superiore ai 60 milioni e poi ci sono da risolvere le situazioni relativi agli ingaggi.

La per potersi permettere questi colpi dovrà prima sfoltire la rosa: in uscita c'è Verdi, dalla cui cessione si potrà capitalizzare una cifra importante, Hysaj seguito dall'Atletico Madrid, Diawara che piace al Wolverhampton, Ounas che dovrebbe andare in prestito al Parma.

Tante le suggestioni per l'attacco, come Immobile e Quagliarella. Uno dei nomi al momento è quello di Deulofeu del Watford, poi Diego Costa ma Simeone dopo aver perso Griezmann ritiene il centravanti incedibile.