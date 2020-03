Mercato Napoli, dalla Spagna: occhi su Loren Moron, pronti i 60 milioni della clausola! Su di lui c'era anche il Barcellona

Ultime notizie mercato Napoli - Momento di stasi, per ovvie ragioni, per il Napoli, che sul campo prepara, per quanto possibile visto l'allarme Coronavirus, la partita contro il Barcellona e che in sede di mercato valuta eventuali colpi per la sessione estiva. Arriva dalla Spagna, a tal proposito, il nome nuovo presente sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Gli azzurri, infatti, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, avrebbero messo gli occhi sugli attaccanti del Betis Siviglia Loren Moron. Nel suo contratto ci sarebbe una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che il Napoli sarebbe pronto a pagare con una sorta di pagamento dilazionato: 40 milioni subito più altri 20 legati agli obiettivi centrati. In passato il giocatore è stato seguito con molto interesse da CSKA Mosca, Lokomotiv Mosca ed anche dal Barcellona.

Mercato Napoli Cristiano Giuntoli