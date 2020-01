Mercato Napoli, CorSport: Giuntoli continua a lavorare per il 2020-2021, l'obiettivo è quello di definire un altro acquisto a centrocampo

Calciomercato Napoli - Il Napoli proverà a definire con l’Inter, così da mettersi anche in cima alle preferenze di Matteo Politano, ma ci sono anche altri trasferimenti di mercato raccontati così dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Per il resto, dopo l’ufficialità della cessione di Tonelli alla Samp e in attesa di capire se Younes accetterà di raggiungerlo in blucerchiato, il ds Giuntoli continua a lavorare anche in vista della prossima stagione: l’obiettivo è sempre quello di definire l’acquisto dal Verona del centrocampista marocchino, Sofyan Amrabat (23 anni). Nel frattempo, dall’Inghilterra raccontano di un altro nome interessante per il mercato del Napoli: Sead Kolasinac, 26enne esterno difensivo mancino dell’Arsenal e della Nazionale bosniaca”