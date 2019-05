Mercato Napoli, CdM - Ilicic l'alternativa a Lozano, nel mirino anche Castagne! Contatti con Di Lorenzo, Bennacer se parte Diawara

Calcio mercato Napoli - Ultimissime notizie calcio Napoli, la SSC Napoli lavora in vista della prossima stagione e la sessione di calciomercato che aprirà nelle prossime settimane. Trippier, Lozano, Ilicic, Di Lorenzo, Bennacer, Bourigeaud, Theo Hernandez, Castagne. Questi i nomi più caldi del momento che si trovano sulla lista di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli calcio e del presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto Carlo Ancelotti in persona ha annunciato in diretta di voler restare a Napoli e programmare il prossimo Napoli calcio. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Mercato Napoli - Trippier e Lozano

"Il riferimento è soprattutto a Trippier e Lozano, le cui mogli hanno visitato la città ma sembrano diretti rispettivamente al Manchester United e al Paris Saint Germain, club con cui Raiola ha già un’intesa di massima per il messicano. Rinforzare l’attacco non significa necessariamente aggiungere una prima punta, Ancelotti diede un identikit ampio, parlò di un profilo che alzasse il livello qualitativo del reparto. Lo stesso Lozano non è un centravanti, un bomber e il Napoli ha individuato nelle fila dell’Atalanta una possibile alternativa al talento del Psv Eindhoven".

Ilicic e Castagne per il Napoli

"C’è stato un incontro con gli agenti di Josip Ilicic, è stata raggiunta anche un’intesa di massima per un contratto triennale ma non è iniziata alcuna trattativa con l’Atalanta. L’osservatore del Napoli Nicolò De Cobelli ha seguito molte gare interne della squadra di Gasperini, nel mirino ci sono soprattutto Castagne, valutato circa 20 milioni più bonus, e Ilicic. I contatti tra i club risalgono al 22 aprile scorso, giorno di Napoli-Atalanta, non è stato approfondito l’argomento Ilicic anche perché il presidente Percassi ha rinviato ogni valutazione in attesa della gara di domenica contro il Sassuolo che può dare la qualificazione alla Champions League. Da Bergamo filtra l’idea d’accettare soltanto una proposta economica per Ilicic ma in realtà ci sono due contropartite che piacciono: sono Inglese e Verdi. Il centravanti ex Chievo Verona era la prima scelta del direttore sportivo Sartori prima che si virasse su Zapata ma il Napoli un anno fa non volle cederlo a titolo definitivo, Verdi può essere un’idea interessante in caso di qualificazione alla Champions".

Di Lorenzo, Bennacer, Theo Hernandez e Bourigeaud gli altri obiettivi