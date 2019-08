Mercato Fiorentina, si avvicina Caceres: c'è la volontà di chiudere! Operazione slegata a quella per Tonelli: il punto su questa trattativa

Ultimissime calcio mercato - Ostacolo Fiorentina per il Napoli alla prima giornata di questa nuova Serie A 2019 / 2020. In casa viola l'entusiasmo è dilagante dopo l'arrivo a Firenze di Franck Ribery, con la dirigenza che però non ha intenzione di fermarsi ed anzi continua la sua ricerca di rinforzi per la linea difensiva pensata da Vincenzo Montella. A tal proposito, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, si starebbe avvicinando l'arrivo in Toscana di Martin Caceres, ex Juventus ed attualmente svincolato. L'uruguaiano si è detto soddisfatto dell'offerta presentata dalla società di Commisso e c'è la voglia da parte di entrambi di chiudere.

Caceres Fiorentina Tonelli

Si tratta di una operazione slegata rispetto agli altri discorsi che sta portando avanti la Fiorentina per la linea difensiva. A tal proposito, per oggi è in programma un incontro con il Torino per parlare di Kevin Bonifazi ed è ancora vivo l'interesse per Tonelli, che però è stato chiesto al Napoli solo in prestito senza obbligo di riscatto.