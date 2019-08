Everton-Napoli, Sky - Pista in salita: cartellino frazionato, servono 80 milioni! Prima offerta al Gremio da 37 milioni, pronto il rilancio

Mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato, facendo un riferimento specifico a proposito del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha messo gli occhi su Everton del Gremio. E’ un giocatore che interessa il Napoli e che gioca sulla fascia. Si è messo in luce in Coppa America con il Brasile e questo ha fatto lievitare il costo del cartellino. Il cartellino, però, è frazionato in più parti.

Everton Napoli

Il Gremio chiede per il suo 50% 40 milioni e per portarlo via servono complessivamente 80 milioni. Al di là di questo, però, gli azzurri stanno valutando il da farsi e studiando le mosse per cercare di mettere le mani su uno dei talenti più brillanti del calcio sudamericano in senso generico”.

Come si legge, poi, sul portale di Gianluca Di Marzio, gli azzurri, dopo una prima offerta da 37 milioni di euro rispedita al mittente, sarebbero pronti ad un nuovo rilancio per cercare di ottenere il sì dal club carioca.

Trova conferma, dunque, l'esclusiva di CalcioNapoli24 relativa all'interessamento del Napoli per Everton. Una pista da tenere in considerazione assolutamente.