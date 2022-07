Calciomercato Napoli - La Roma ha ingaggiato Dybala a zero da svincolato. Arrivano i dettagli del trasferimento con SportMediaset che rivela le cifre della clausola.

Dalle prime informazioni ufficiose, nel contratto di Paulo Dybala con la Roma ci sarebbero due clausole: una da 20 milioni per gli altri club e per il calciatore, un'altra da 15 milioni risolutiva in favore della Roma.