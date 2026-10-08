McTominay riapre la trattativa di rinnovo col Napoli! Ha sollecitato i suoi agenti, chiede 8 milioni l'anno

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie sul rinnovo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha un contratto con il club partenopeo che scade nel giugno 2028 e da un po' di tempo il suo entourage aveva iniziato a trattare il prolungamento con la dirigenza partenopea.

Trattativa per il rinnovo di McTominay

La trattativa però era entrata presto in una fase di totale stallo, dal momento che la richiesta economica avanzata da McTominay era ritenuta troppo alta per i parametri di De Laurentiis. Scott chiede un contratto da 8 milioni di euro all'anno per rinnovare con il Napoli, che ad oggi lo paga poco più di 3 milioni a stagione.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, però, "McTominay ha in questi giorni sollecitato il suo entourage a riprendere i contatti con il club azzurro". Certamente una buona notizia per il Napoli, che dimostra come ci sia ancora margine per trovare un compromesso con gli agenti dello scozzese. Tuttavia, l'intesa va trovata "in tempi rapidissimi" - precisa Il Mattino - "perché già a gennaio potrebbe esserci la tentazione da parte dello scozzese di ascoltare le sirene di un altro club".

Sulle tempistiche, emerge anche una differenza di vedute tra la SSC Napoli e l'entourage del calciatore: "Per De Laurentiis, visto che la scadenza è nel giugno del 2028, non è una priorità. Ma lo è per lo staff dello scozzese".