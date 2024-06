UFFICIALE - Il Real Madrid annuncia Mbappé: il comunicato, contratto e cifre

Ultime notizie calciomercato - Adesso è ufficiale, Kylian Mbappé è un nuovo calciatore del Real Madrid. Questo il comunicato dei blancos:

"Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni".

Queste le prime parole di Mbappé dopo la firma col Real Madrid:

"Sono felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni - dice Mbappé via social - Nessuno può capire quanto sia entusiasta in questo momento. Non vedo l’ora di vedervi, madridisti, e grazie per il supporto incredibile. Hala Madrid!”.