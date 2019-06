Maxi scambio Napoli-Roma, Venerato a CN24: "ADL offre 10mln più due azzurri per Kolarov e Manolas!"

Calciomercato Napoli - Entrano nel vivo contatti e trattative, in particolare sembra procedere quella con la Roma. Se da un lato, infatti, il Napoli ha puntato tutto su Kostas Manolas per sostituire il partente Raul Albiol, dall'altro i giallorossi guardano con interesse a diversi nomi in casa Napoli.

Maxi scambio Napoli-Roma di calciomercato: nel mirino Kolarov oltre Manolas

E' imbastita infatti la trattativa con pedine di scambio fra Napoli e AS Roma per questo calciomercato, con un maxi scambio che vedrebbe coinvolti addirittura quattro calciatori, due per squadra, con un conguaglio economico offerto dal club di Aurelio De Laurentiis. Queste le ultime rivelate in esclusiva a CN24 da Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai: