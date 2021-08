Mattia Zaccagni alla Lazio, arriva subito dopo la cessione di Correa: Napoli sparito dai radar

Le ultime notizie di calciomercato sulla Lazio e anche sul Napoli calcio e i prossimi acquisti. La società biancoceleste di Claudio Lotito si sta scatendando in questi ultimi giorni di mercato per accontentare il nuovo allenatore Maurizio Sarri ex calcio Napoli. Dopo Pedro è arrivato Toma Basic come beffa per il Napoli da parte della Lazio e ora anche Mattia Zaccagni può finire nella Capitale.

Calciomercato, Mattia Zaccagni Lazio: le ultime notizie

Secondo le ultime notizie di mercato della Lazio il club ha messo nel mirino Mattia Zaccagni e vuole acquistarlo subito. In queste ore Basic farà le visite mediche per poi essere annunciato ed è vicina la cessione di Correa. Come svelato da Radiosei, è dopo la cessione di Correa che la Lazio potrebbe decidere di acquistare Mattia Zaccagni. E' tornata la candidatura del talento del Verona.

Le ultime di calciomercato Napoli

Mattia Zaccagni Lazio

Calcio Napoli, Zaccagni alla Lazio: le cifre

Il Verona chiede 15 milioni alla Lazio per lasciar partire ora Zaccagni che alla prima di campionato ha messo a segno una doppietta. Il club di Lotito potrebbe decidere di acquistarlo subito e non aspettare il prossimo anno ma difficilmente si spingerà oltre 8-10 milioni per il talento classe 1995 italiano. Possibile l'inserimento anche di qualche contropartita tecnica da parte della Lazio che ha diversi giovani da proporre alla rosa di Eusebio Di Francesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amrabat Napoli, l'annuncio di mercato

zaccagni

Calcio Napoli, beffa per Mattia Zaccagni

Infatti, Mattia Zaccagni è un calciatore che da tempo è finito nel mirino del Napoli, come di Milan, Roma, Fiorentina e anche la stessa Lazio che sembra ormai decisa ad acquistarlo. Il Napoli però non ha perso Insigne e ora è sparito dai Radar per il calciatore dell'Hellas Verona. Se però dovesse restare a Verona, Zaccagni ha ancora un contratto in scadenza nel 2022 e senza accordo per il rinnovo allora diventerebbe il candidato numero uno il prossimo anno a vestire la maglia del Napoli arrivando gratis, qualora dovesse andare via a costo zero lo stesso Insigne che anche è in scadenza 2022 e ancora senza accordo per un prolungamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scamacca Inter, news sul prossimo acquisto