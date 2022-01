Ultime notizie calcio mercato Napoli - Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di calcio mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Giuntoli ha provato ad anticipare i tempi per Mathias Olivera ma dalla Spagna è arrivato un secco "no" per gennaio e, di conseguenza, se ne riparlerà in estate".