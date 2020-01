Il Mattino - Napoli, interesse concreto per Mateta del Mainz! La trattativa per il giovane bomber può decollare

Calciomercato Napoli - Mateta Mainz. Il mercato del Napoli entra nel vivo. Il club azzurro lavora per l'acquisto di un attaccante per il futuro visto i contratti in scadenza di Callejon e Mertens, ma anche per completare le rosa da mettere disposizione di Gennaro Gattuso. Come riportatoa da Il Mattino, la SSC Napoli cera un colpo e Giuntoli è a lavoro per portate il giovane Mateta al Napoli.

Giuntoli

Mateta Napoli, Giuntoli prova il colpo in attacco

Il club azzurro si muove anche per un altro giovane attaccante: interesse concreto per Jean Philippe Mateta, 22enne attaccante francese del Mainz. La trattativa potrebbe decollare dopo i primi contatti già avvenuti. Punta centrale, un giovane molto interessante che il club tedesco ha acquistato nell’estate 2018 dal Lione che è andato in gol nella prima partita di Bundesliga del 2020 persa 2-1 contro il Friburgo. Mateta ha giocato a giugno l’Europeo under 21 con la Francia ed è stato tra i protagonisti della formazione transalpina mettendo a segno il calcio di rigore nella semifinale contro la Spagna poi vinta dagli iberici ai calci di rigore. Un giovane molto interessante, in questo senso si potrebbe trattare di un acquisto in chiave futura.

Calcio mercato Napoli: Mateta Mainz, chi è?

Jean-Philippe Mateta è un giovane (22 anni) centravanti del Mainz, ambidestro e abile tecnicamente nonostante la sua altezza di 1.92 m che gli permette di essere forte fisicamente. E' dotato di un ottimo senso del gol (14 reti la scorsa stagione alla sua prima in Bundesliga con il Mainz). Per le caratteristiche è stato paragonato a Emmanuel Adebayor, mentre lo stesso calciatore ha più volte dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic. La sua stagione, quest'anno, è inizita in ritardo (14 dicembre la prima presenza) a causa di un infortunio al menisco: 4 presenze e 2 gol al momento con il Mainz in stagione.