Calciomercato Napoli - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Reguilon grande calciatore, già è affermato in un grande club come il Siviglia nonostante la giovane età. Il Napoli poteva prendete Tsimikas a gennaio per anticipare tutti, ma prima avresti dovuto cedere".