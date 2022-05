Martial al Napoli in cambio di Osimhen: Daily Express svela l'offerta del Manchester

Calciomercato Napoli, offerto Anthony Martial in cambio di Victor Osimhen! Il Daily Express, uno dei principali quotidiani britannici, ha svelato i piani del Manchester United per accaparrarsi le prestazioni del talento nigeriano del Napoli: com'è noto, i Red Devils sono alla caccia di un bomber per la prossima stagione di Premier League e pare che stiano pensando seriamente proprio ad Osimhen. E nell'operazione potrebbe finirci anche Martial, l'attaccante francese del Manchester che rientrerà in prestito dal Siviglia a fine stagione.

Martial al Napoli: scambio con il Manchester?

Dunque, nei colloqui embrionali tra Manchester United e SSC Napoli, probabilmente attraverso intermediari, è saltato anche il nome di Martial. Il giocatore era stato mandato in prestito a Siviglia, dove in pochi mesi ha totalizzato appena 5 presenze e 1 gol, non riuscendo del tutto a convincere gli addetti ai lavori. A giugno il prestito al Siviglia scade e lui tornerà a Manchester. Il club inglese, però, ha tutta l'intenzione di liberarsene, sperando di utilizzarlo come pedina di scambio per l'acquisto di un nuovo attaccante.

Martial Siviglia

Il Manchester ha pensato a Lautaro Martinez, ma l'Inter non accetta contropartite tecniche. Così i Red Devils si rono rivoli al Napoli, ma è difficile credere che De Laurentiis possa accettare offerte inferiori ai 100 milioni di euro o contropartite.