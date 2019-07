Mario Rui resta a Napoli? CorSport: spiragli per la permanenza, potrebbe costituire una valida alternativa a Ghoulam

Calciomercato - Liberare “spazi” per nuovi ingressi, badando bene a monetizzare il più possibile. Ecco il leitmotiv di mercato dal quale il Napoli non intende discostarsi, dopo aver allestito una vetrina niente male, nella quale spiccano alcuni pezzi d'un certo valore come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Quale sarà il futuro di Mario Rui?

Mario Rui, terzino sinistro portoghese azzurro, lascerà Napoli a titolo definitivo?

"Chissà… L’esterno sinistro a questo punto potrebbe anche restare e costituire una valida alternativa al recuperato Ghoulam, in un ruolo presenterebbe non poche difficoltà dal punto di vista d'un prevedibile rimpiazzo"