Mario Rui in uscita, CorSport: diplomazia al lavoro, la forbice tra le valutazioni di Napoli e Torino va ricucita

Ultimissime calcio Napoli - Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha davanti a sé il mercato delle cessioni, con diversi azzurri che andranno ceduti.

“Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il “tesoretto”, per ridurre il monte-ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni come Mario Rui, a cui il Torino ha chiesto disponibilità e l’ha ottenuta. Per Simone Verdi c’è una differenza tra i ventuno milioni richiesti da De Laurentiis e i quindici offerti da Cairo, sempre meno di quanta ce n’era una settimana fa. E’ più larga la forbice su Mario Rui, ma la diplomazia è al lavoro e alla fine qualcuno, vedrete, scoprirà di avere un cuore Toro”