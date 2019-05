Mario Rui pronto a dire addio al Napoli! CorSport: "Per il portoghese si sta muovendo qualcosa, i dettagli"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Si muove il mercato sugli esterni del Napoli, perchè secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbero partire ben due terzini dei quattro a disposizione dell'allenatore Carlo Ancelotti.

Mario Rui e Hysaj pronti a dire addio al Napoli

"Partirà Mario Rui, che a Bologna non è proprio andato per acciacchi, e arrivano voci che qualcosa si stia muovendo in Portogallo, dove, ad esempio potrebbe aprirsi una possibilità al Benfica. E saluterà, dovrebbe, anche Hysaj"

Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli, un matrimonio destinato ad essere celebrato. Trovano infatti conferme le voci relative alla chiusura dell’affare tra Napoli ed Empoli per il terzino destro classe 1993, come confermato a CalcioNapoli24 da fonti vicine al calciatore.

Di Lorenzo-Napoli, le cifre dell’affare

Salvo un clamoroso tentativo last-minute della Roma, Giovanni Di Lorenzo sarà un nuovo calciatore del Napoli ed il primo rinforzo della campagna acquisti 2019-2020. Costo del cartellino? Tra i nove milioni e mezzo ed i dieci milioni di euro totali.

Calciomercato SSC Napoli, la mossa del club

Il Napoli ha deciso di accelerare le proprie mosse su Di Lorenzo dopo averlo visto all’opera in Empoli-Torino 4-1: il terzino ha convinto non solo dal punto di vista della prestazione individuale, ma anche sotto il profilo realizzativo. Sono ben cinque, infatti, le marcature messe a segno da Di Lorenzo in stagione. I contatti, a quel punto, si sono intensificati tra l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Affare Di Lorenzo, durata del contratto e club superati

Come scritto in precedenza, il Napoli ha vinto una nutrita concorrenza: non soltanto la Roma era fortemente interessata a Di Lorenzo, ma anche Inter, Atalanta ed il Siviglia in Liga. La settimana prossima può arrivare la firma effettiva per la definizione dell’affare, nonostante ci siano da limare gli ultimi dettagli relativi ai diritti d’immagine. Il contratto che legherà Di Lorenzo al Napoli è di durata quinquennale.

Di Lorenzo al Napoli al posto di un altro azzurro

All’arrivo di Di Lorenzo, comunque, è legato un altro movimento della SSC Napoli: Elseid Hysaj, infatti, è in lista di sbarco e libererà il posto proprio al laterale dell’Empoli. Il Napoli ha deciso di prendere anticipatamente Di Lorenzo: motivo? Gli azzurri volevano cautelarsi prendendo prima il sostituto dell’albanese. Sull’identikit tecnico e tattico di Di Lorenzo, infine, c’è anche ok da parte del tecnico Carlo Ancelotti.