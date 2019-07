Marfella lascia il ritiro del Napoli, raggiunge il Bari a Bedollo: è partito ieri sera [ESCLUSIVA]

Davide Marfella è il primo calciatore del Napoli a lasciare il ritiro di Dimaro. Il giovane portiere ritorna a Bari dove lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D da protagonista. Marfella non è presente all'allenamento mattutino sotto gli ordini di Carlo Ancelotti. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, ieri sera il classe 1999 è partito per Bedollo in provincia di Trento, località dove il Bari svolgerà il ritiro per prepara la prossima stagione calcistica.

a cura di Simone Scala

