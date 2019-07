James Rodriguez fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane. Il calciatore colombiano non rientra nei piani dell'allenatore del Real Madrid. Come riportato da Marca, James si sta già allenando a Madrid con il kit ufficiale della squadra e attende una decisione del club sul suo futuro. James spera di avere spazio dopo il ko di Asensio ma sa bene che Zidane non punta su di lui e non perde occasione nel ricordarglielo continuamente nelle interviste.