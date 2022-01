Marca - Tagliafico dice 'no' all'offerta del Napoli: è tutto in standby, dà la priorità all'offerta del Barcellona

Il Barcellona vuole rafforzarsi con un terzino sinistro. Sebbene ci siano diversi nomi, il primo della lista è Nicolás Tagliafico dell'Ajax ed il club culé è fiducioso che il trasferimento andrà a buon fine grazie al buon rapporto tra i due club. Tagliafico è stato accostato al Napoli di recente.

Calciomercato Napoli

Tagliafico dà la priorità all'offerta del Barça

Come racconta Marca, quello che ha le idee chiare è Tagliafico. Il calciatore dà la priorità all'offerta del Barça rispetto a tutte le altre che ha ricevuto. E non sono squadre qualunque: Napoli, Marsiglia, Aston Villa e Chelsea hanno mostrato il loro interesse per il difensore argentino, ma il giocatore è stato molto chiaro con il suo rappresentante e gli ha detto di fermare tutto in attesa della sua eventuale partenza al Camp Nou. Il Barcellona ha proposto un prestito fino a fine stagione con opzione di acquisto, ma l'Ajax vuole il trasferimento a titolo definitivo.