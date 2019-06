Marca, Rubio a CN24: "Fabián piace al Real Madrid, è sull'agenda per il 2020! Zidane non vuole James, sta cercando di venderlo a titolo definitivo"

Alberto Rubio, giornalista di Marca, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“James Rodriguez ed il Napoli? Il Real Madrid sta cercando di venderlo a titolo definitivo, perchè Zidane è stato chiaro: non gli piace James, non gli piaceva allora e non gli piace adesso. Non lo vuole in rosa, ed io credo che Zidane non stia cercando una cessione in prestito bensì a titolo definitivo.

Il valore di James? Il Real ha comprato calciatori per trecento milioni di euro, potrebbe accettare magari un prestito con obbligo di riscatto: può essere una buona formula, James vuole giocare con Ancelotti.

Reguilon altro affare tra Real Madrid e Napoli? Il Real sta lavorando sul mercato in uscita, Reguilon così come Ceballos è tra i cedibili al pari di Theo Hernandez.

Fabián piace al Real Madrid ma non per questa sessione di mercato: è nel mirino per il futuro, come tanti altri. È sull’agenda del Real Madrid, sicuramente.

Hysaj-Atletico Madrid? È possibile, ai colchoneros serve un terzino ed Hysaj è una pista possibile.

Insigne? Non lo vedo nella lista dei desideri di Diego Simeone, è un calciatore differente da Simeone e dalla sua idea di lavoro. Nei prossimi giorni annunceranno Joao Felix come sostituto di Griezmann”