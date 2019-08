Marca - James può partire solo se va al PSG nello scambio con Neymar: i dirigenti madrileni sono fiduciosi che possa convincere Zidane

Nonostante quella che sembrava un'inevitabile partenza, James Rodriguez è passato da un problema a un asset a disposizione, anche se il suo futuro al Real Madrid rimane poco chiaro come racconta Marca. Il colombiano potrebbe rimanere a disposizione della squadra, mentre se partirà porterà fondi consistenti nelle casse madrilene: secondo Marca, ad oggi, sembra che possa partire soltanto se sarà coinvolto in un'operazione per portare Neymar al Real Madrid dal Paris Saint-Germain.

Esiste un'altra formula, molto più probabile: ovvero che l'ex prestito del Bayern Monaco rimanga al Santiago Bernabeu. Sebbene Zinedine Zidane non fosse d'accordo, ha accettato tutti i giocatori a disposizione, come l’ha dimostrato facendo partire dall’inizio Gareth Bale contro il Celta Vigo, con James sulla panchina. Dipenderà tutto dall'allenatore, se James dovesse rimanere nella capitale spagnola, anche se i dirigenti del club sono fiduciosi che il giocatore possa convincere Zidane della sua capacità di guadagnare una seconda possibilità.