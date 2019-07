Marca, Diaz a CN24: "James? Mendes ha parlato con l'Atletico, ma Napoli è la prima scelta! Il Real vorrebbe 42mln già adesso e chiudere entro il 21, Zidane non lo vuole in tournèe"

Ultimissime calcio Napoli - José Felix Diaz, giornalista di Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ieri c’è stato questo incontro tra Giuntoli e Jorge Mendes, tra James Rodriguez ed il Napoli è tutto ok. Adesso bisognerà incontrare il Real Madrid, che vuole 42 milioni già in questa sessione di mercato e non nella prossima. Il Napoli preferirebbe un prestito di un anno prima di acquistarlo a titolo definitivo.

Il Real Madrid vuole la cessione a titolo definitivo perchè ha speso tantissimo sul mercato in entrata, tra Militao, Rodrygo, Hazard, Mendy e Jovic: oggi è possibile un nuovo incontro per trovare l’accordo.

Atletico Madrid su James? Jorge Mendes è molto vicino all’Atletico, in settimana ha concluso l’accordo per Joao Felix ed in questo incontro ha parlato anche di James Rodriguez: non è da escludere l’interessamento, ma Carlo Ancelotti ed il Napoli sono la prima opzione per il Real Madrid e per il calciatore.

James preferirebbe giocare con Ancelotti, ai suoi ordini: ai tempi del Real Madrid abbiamo visto il miglior James della carriera.

Tempistiche dell’affare? A Zidane James non piace, non lo porterà in America per le amichevoli estive dal 21 luglio in poi e l'ha comunicato al club.

Fabián? Non è il primo obiettivo del Real Madrid e dell’Atletico, penso che potrebbe restare soltanto un’altra stagione al Napoli“