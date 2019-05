Maradona arrestato in Argentina? L'agente smentisce: "Solo una notifica di risarcimento dall'ex compagna"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Stefano Ceci, amico dell'indimenticato campione del Napoli Diego Armando Maradona

Maradona arrestato in Argentina? Falso, l'agente fornisce un'altra versione

“Sono stato da Diego una settimana. Notizia sull'arresto? Siamo alle solite, ma smentisco l'arresto: si tratta di una notifica, gli è stato notificato un atto all'arrivo in Argentina. Maradona oggi è residente a Dubai e domiciliato in Messico. L'ex fidanzata ha fatto una richiesta di 6 milioni per la convivenza avuta negli anni scorsi”.