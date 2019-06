Manolas-Napoli, Tuttosport: Moduli Lega di contratto già firmati! Volo Mykonos-Treviso poi rotta verso Dimaro

Calciomercato Napoli, - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio alle indiscrezioni e tutte le trattative che vedono interessato il calcio Napoli. In particolare riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore greco dell'As Kostas Manolas. Dal quotidiano si legge un articolo a firma di Raffaele Auriemma:

Incontro a tre nel Principato. Raiola, Giuntoli e Manolas, seduti intorno al tavolo per trovare l’accordo e firmare il contratto che legherà il greco al Napoli per i prossimi 5 anni: sembrava tutto fatto ed invece ieri la trattativa è andata avanti ad oltranza, per uno scarto di 500mila euro rispetto ai 3.5 a stagione prospettati da De Laurentiis.

Il filo diretto con il patron (è a Capri) è stato continuo e il ds Giuntoli, che aveva raggiunto Montecarlo direttamente da Genova (dove attualmente vive), ha dovuto rinunciare al proposito di spostarsi a Milano avendo tra le mani i moduli della Lega calcio firmati direttamente da Manolas.

Appuntamento rinviato, in attesa anche di capire se con la Roma l’accordo resta immutato (trasferimento in maglia azzurra del difensore di Naxos in cambio di 18 milioni cash, più il cartellino di Diawara valutato dai giallorossi 18 milioni più due di bonus) oppure se i giallorossi in extremis possano decidere di non prendere più il centrocampista della Guinea.

Sarebbe un vero terremoto che nessuno si immagina possa scatenarsi, al punto che la dirigenza partenopea ha anche organizzato a Manolas il viaggio di rientro dalle vacanze: biglietto aereo già stampato sulla tratta Mikonos-Treviso e successivo trasferimento in auto fino a Dimaro.