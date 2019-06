Manolas al Napoli, Sky: "Nessun problema sui diritti d'immagine, la Roma vuole Mertens! Tra le contropartite spunta Mario Rui"

Notizie calcio Napoli - La SSC Napoli fa sul serio per Kostas Manolas. Secondo quanto riportato dal sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sono ripresi i contatti tra le parti e c'è un accordo di massima con il giocatore. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi.

"Nessun problema legato ai diritti di immagine, con il giocatore non ci sono problemi. Lo stesso non può essere detto per quanto riguarda l'intesa fra i due club.

La Roma pretende i soldi della clausola (36 milioni di euro), ma è comunque disposta a ragionare su delle possibili contropartite tecniche. Il Napoli propone Diawara (valutandolo 25 milioni di euro), i giallorossi preferiscono Mertens. Si sta valutando anche il nome di Mario Rui.

Il Milan resta sullo sfondo. Ricky Massara, neo ds rossonero, ha chiesto agli agenti del giocatore di aspettare per chiudere con il Napoli"