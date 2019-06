Il Messaggero - Sì al Napoli, adesso ADL tratta con la Roma per Manolas: offerto Verdi, la risposta di Pallotta

Calciomercato Napoli - E' Kostas Manolas il nome più caldo per il reparto difensivo per la prossima stagione degli azzurri con Carlo Ancelotti al secondo anno alla guida. Il suo agente è Mino Raiola, che ha parlato anche con la Juventus del difensore della Roma che piace al Napoli.

Calciomercato Napoli, ipotesi scambio con Verdi per Manolas

Come rivelato da Il Messaggero, Manolas avrebbe già detto sì all'offerta di calcio mercato del Napoli, accettando una proposta di circa 4 milioni di euro annui per quattro anni di contratto. La Juventus prova ad inserirsi, piace molto infatti proprio a Maurizio Sarri già dai tempi della panchina napoletana. Intanto Aurelio De Laurentiis, rivelano i colleghi romani de Il Messaggero, sta studiando l'offerta alla Roma: sta pensando infatti all'inserimento di alcuni calciatori per convincere il club giallorosso a cedere Manolas evitando il pagamento della clausola da 36 milioni di euro. E' stato offerto come parziale contropartita anche Simone Verdi, dopo una stagione deludente in azzurro e alla ricerca di una squadra che possa rivitalizzarlo: in questo momento, però, la società di Pallotta intende incassare l'intera cifra della clausola, rifiutando contropartite tecniche.