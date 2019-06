Manolas-Napoli, novità sul coinvolgimento di Mario Rui e Diawara: i dettagli [ESCLUSIVA]

Notizie calcio Napoli - La SSC Napoli starebbe facendo realmente sul serio per il difensore centrale greco della Roma Kostas Manolas. Tanto da essere arrivato, secondo quanto riportato dal sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ad un accordo di massima con il giocatore. Manolas ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro e, nell’eventualità di poter abbassare questa cifra - a quel punto, però, ci sarebbe da trattare con la Roma: pagando la clausola, il club viene superato -, potrebbero essere coinvolte eventuali contropartite tecniche.

Manolas-Napoli, novità sulle contropartite

Due calciatori accostati in questa eventuale trattativa sono due azzurri in uscita dal Napoli, ovvero il terzino sinistro portoghese Mario Rui ed il centrocampista guineano Amadou Diawara.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, tuttavia, ci sono alcune novità da segnalare: per quanto riguarda la situazione relativa ad Amadou Diawara, l’agente del calciatore ex Bologna, per il momento, non è stato ancora interpellato da alcuna società riguardo questo eventuale trasferimento.

Per Mario Rui, invece, l’ipotesi Roma non è da contemplare: per il terzino portoghese, peraltro, sarebbe un ritorno dato che ha vestito la maglia giallorossa nella stagione agonistica 2016-2017, collezionando solo nove presenze a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.