Manolas-Napoli, Il Roma: "Indizio forte, emissari del greco in città nei giorni per cercare casa a Via Tasso"

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Roma è il difensore l’obiettivo principale: a giorni, forse a ore, Raul Albiol chiederà di poter andare a giocare in Spagna, nel Villarreal. Arriveranno i 6 milioni della clausola, e soprattutto Albiol va sostituito con un campione. Ancelotti non accetta compromessi, De Laurentiis lo sa. Bisogna prendere il romanista: o inserendo Diawara (se la Roma vuole) o sborsando i 36 milioni della clausola, magari in due rate.

Napoli calciomercato le ultimissime su Manolas

Non ci sono scorciatoie, ma il presidente azzurro si è deciso. Senza Albiol serve Manolas per mantenere alto il livello della difesa, ed anzi, migliorarlo. Pesante il discorso ingaggi: se è vero che Mino Raiola ha già convinto il calciatore, è vero anche che la promessa è di un ingaggio molto alto: non meno di 4 milioni l’anno, probabilmente anche 4,5. L’ex pizzaiolo è uno col quale si può discutere poco su questi aspetti: ma anche in questo caso De Laurentiis ha accettato, sotto il profilo ingaggi andrà a coprire il vuoto lasciato da Hamsik con Manolas. Si parla di emissari del giocatore in città per vedere casa a via Tasso: non è un chiaro segnale, ma è naturalmente un indizio forte.