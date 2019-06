Manolas, Giuntoli offre il cartellino di Diawara: i giallorossi prendono tempo, no alla cessione di Mertens

Calciomercato Napoli - Intoppi nella trattativa di mercato tra la Roma e la SSC Napoli per il trasferimento in azzurro di Kostas Manolas. I partenopei non hanno intenzione di pagara la clausola rescissoria da 36 milioni di euro, il greco, stando alle parole di Aurelio De Laurentiis, è una spesa fuori dai piani societari.

Manolas-Napoli, Giuntoli inserisce Diawara nella trattativa

Si studia un modo diverso per soddisfare le richieste del club capitolino: la Roma si è detta aprte all'inserimento di alcune contropartite tecniche nella trattativa. James Pallotta ha chiesto il cartellino di Dries Mertens ma il belga è risultato essere incedibile. Dries è molto legato alla città e all'ambiente partenopeo e non vorrebbe andare via da Napoli. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha proposto il cartellino di Amadou Diawara, centrocampista che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. I giallorossi non hanno ancora risposto sulla contro offerta del Napoli ed hanno preso tempo. Il Napoli, però, ha fretta: con la partenza di Raul Albiol, l'arrivo di un difensore è prioritario. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino.