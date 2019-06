Manolas-Napoli, CorSport: settimana perfetta, De Laurentiis può pagare la clausola ad una condizione

È la settimana perfetta per Manolas al Napoli, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport mancano pochi dettagli per la definizione dell’affare di calciomercato.

“I 36mln della clausola sono ritenuti da De Laurentiis una enormità e non sarà possibile allontanarsi: a meno che....La svolta è rappresentata da Diawara: il Napoli è pronto ad acquistare Manolas per la clausola, con garanzia che poi una parte della spesa sostenuta venga reinvestita dalla Roma proprio nell’acquisto di Diawara. Per De Laurentiis ci vogliono una ventina di milioni di euro; per gli uomini di Pallotta sarebbe equo arrivare non oltre i quindici milioni di euro”