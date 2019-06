Manolas al Napoli, il greco ha già trovato casa! CorSport: definita la zona in città dove andrà ad abitare, contratto sopra i 4mln

Ultimissime calciomercato Napoli su Kostas Manolas, difensore centrale della Roma 28enne, è molto vicino al Napoli. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra Napoli e calciatore è tutto fatto.

Il patron della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, la scorsa settimana si era espresso in questi termini sul difensore greco:

Manolas può essere un ottimo rimpiazzo. Ma ci sono vari problemi: caratteriale, è un giocatore che dà alcuni problemi. Giuntoli dovrà parlarne con lui. Noi vogliamo persone tranquille, non vogliamo problemi nello spogliatoio. La Roma poi è uno scoglio con una nuove impostazione gestionale, c'è un nuovo ds e un nuovo allenatore. Stiamo verificando come poter acquisire a un prezzo consono e giusto per un giocatore che già ha una certa età. Non è più rivendibile. Mi sta anche bene, ha gli attributi, va bene fino a tarda età. Ma non bisogna sperperare. Già ha uno stipendio importante, se ci abbiniamo l'incidenza del cartellino, diventa una cifra illogica per il mercato italiano. Clausola Manolas? A 36 milioni la devono abbassare. Con tutto il rispetto che ho per Manolas, con una logica sua anagrafica, è un valore molto più basso. Ci sono certi presidenti, di cui non faccio nome, da cui ho comprato prezzi esagerati e poi vogliono pagare i miei la metà. Io non sono un disperato, abbiamo una squadra doppia e non mi manca nessuno. Se la voglio migliorare lo possiamo fare. E' una cosa che riscontro tra i presidenti italiani, all'esterno è più semplice".