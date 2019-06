Manolas al Napoli, Repubblica: "L'arrivo sarà finanziato dalla cessione di Hysaj all'Atletico Madrid: muro ADL per Koulibaly"

Calcio mercato Napoli, l'edizione odierna di Repubblica scrive sulle operazioni della Ssc Napoli

Napoli calciomercato le ultimissime oggi di Repubblica

"Il Napoli ha scelto Manolas, la Roma però non fa sconti, vuole i 36 milioni della clausola, per poi bussare al Toro per Lyanco, valutato 20/25: De Laurentiis è disposto ad acconsentire solo se i giallorossi - che stanno trattando El Shaarawy con lo Shanghai, disposto a coprirlo di soldi per convincerlo al trasloco in Cina - si impegneranno a versare al Napoli la metà della stessa cifra per Diawara. Che però alla Roma piace poco. A finanziare l’operazione Manolas-Napoli sarà la cessione del terzino Hysaj all’Atletico. Manca solo il semaforo verde spagnolo alla richiesta (20 milioni) degli azzurri. Che devono difendersi dagli assalti del City a Koulibaly: per questo il club non ascolterà nemmeno proposte sotto i 100 milioni"