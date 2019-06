Manolas-Napoli, Gazzetta: oggi il possibile annuncio! Con Raiola si discute su diritti d'immagine, ADL vuole la clausola rescissoria

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa per Kostas Manolas. Ieri ha avuto luogo a Montecarlo il tanto atteso summit per la definizione dell'accordo tra l'entourage del difensore greco e la Ssc Napoli. Da limare alcuni cavilli contrattuali legati ai diritti d'immagine

"Ci sono da mettere in chiaro diversi passaggi, a cominciare dai 2,7 milioni (dei 36 della clausola) che spettano al giocatore. E poi ci sono in ballo i soliti diritti di immagine, che il club tiene sempre per sé. Con la valutazione degli stessi e anche i bonus sui risultati. Infatti il Napoli da un po’ sta usando questa strategia di mettere per iscritto ogni premio relativo ai risultati da raggiungere, in parte scorporandolo dalla parte fissa. Si lavora su una cornice di cinque anni di contratto, per un ingaggio da almeno 4 milioni netti, visto che con i bonus il greco raggiungeva i 3,5 alla Roma. E ancora De Laurentiis – ieri a Ischia, ma in collegamento diretto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli – sta discutendo con Raiola l’eventualità di fissare una clausola rescissoria, che il Napoli vuole alta per evitare spiacevoli sorprese. La sensazione è che per oggi, comunque, arriverà la fumata bianca, anche perché la Roma ha l’interesse entro giugno di comunicare, per doveri in Borsa, la conclusione dell'operazione di cessione, slegata solo di qualche giorno nei tempi dall’ingaggio del centrocampista Amadou Diawara da parte dei giallorossi".